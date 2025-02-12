Вестник Кавказа

В горах Северной Осетии пропали два туриста

В горах Северной Осетии пропали два туриста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии сотрудники МЧС вышли на поиски пропавших туристов. Связь с ними потеряна, сообщается, что в том районе, где пропали туристы, сошла лавина.

Спасатели утром в среду отправились на поиски двух человек, они пропали в горах Северной Осетии.

Связь с туристами пропала, когда они были в ущелье Танадон, где случилась лавина.

"На поиски выдвинулись 7 спасателей. По словам заявителя, в данном районе сошла лавина. Дальнейшая информация уточняется"

– МЧС РФ

В последние дни в республике наблюдались снегопады, которые повышают угрозу схода лавин в горах.

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