Курорт "Эльбрус" остается закрытым из-за лавинной опасности

Горный курорт "Эльбрус" будет закрыт и сегодня. Курорт в КБР приостановил работу накануне, причина - угроза схода лавин.
Второй день подряд для туристов закрыт курорт "Эльбрус" в горах Кабардино-Балкарии, сохраняется высокая вероятность схода лавин.
"В связи с высокой лавинной опасностью курорт не будет работать 19 февраля"
– сообщение курорта
"Эльбрус" был закрыт накануне, 18 февраля. В среду будут предприняты противолавинные меры на северном склоне горы Чегет и поблизости от курорта "Эльбрус". В связи с этим ограничено автодвижение на участке от выезда из Терскола в направлении Поляны Азау, а также введен запрет на посещение экологический тропы "Азау - Чегет - поляна Нарзанов".