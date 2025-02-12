Вестник Кавказа

Курорт "Эльбрус" остается закрытым из-за лавинной опасности

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горный курорт "Эльбрус" будет закрыт и сегодня. Курорт в КБР приостановил работу накануне, причина - угроза схода лавин.

Второй день подряд для туристов закрыт курорт "Эльбрус" в горах Кабардино-Балкарии, сохраняется высокая вероятность схода лавин.

"В связи с высокой лавинной опасностью курорт не будет работать 19 февраля"

– сообщение курорта

"Эльбрус" был закрыт накануне, 18 февраля. В среду будут предприняты противолавинные меры на северном склоне горы Чегет и поблизости от курорта "Эльбрус". В связи с этим ограничено автодвижение на участке от выезда из Терскола в направлении Поляны Азау, а также введен запрет на посещение экологический тропы "Азау - Чегет - поляна Нарзанов".

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