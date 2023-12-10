Вестник Кавказа

В Атырау начали строить полиэтиленовый завод

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Атырау началась реализация проекта полиэтиленового завода. Предприятие должно заработать в 2029 году.

В казахстанском Атырау началось строительство полиэтиленового завода с объемом инвестиций в $7 млрд. 

Специалисты заложили фундамент будущего предприятия в Казахстане, которое сможет давать более 1 млн тонн полиэтилена в год. 

Отмечается, что запуск предприятия намечен на 2029 год. Готовая продукция будет удовлетворять потребности как внутреннего рынка, так и отправляться на экспорт – в Китай, Турцию, страны Европы. 

Позитивный социальный эффект проекта заключается в трудоустройстве: завод даст около 800 рабочих мест.

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