В Атырау начали строить полиэтиленовый завод

В Атырау началась реализация проекта полиэтиленового завода. Предприятие должно заработать в 2029 году.
В казахстанском Атырау началось строительство полиэтиленового завода с объемом инвестиций в $7 млрд.
Специалисты заложили фундамент будущего предприятия в Казахстане, которое сможет давать более 1 млн тонн полиэтилена в год.
Отмечается, что запуск предприятия намечен на 2029 год. Готовая продукция будет удовлетворять потребности как внутреннего рынка, так и отправляться на экспорт – в Китай, Турцию, страны Европы.
Позитивный социальный эффект проекта заключается в трудоустройстве: завод даст около 800 рабочих мест.