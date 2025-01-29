В Атырау будут производить нефтегазовое оборудование

В казахстанском Атырау открылся новый завод, который будет обеспечивать нефтегазовую отрасль страны отечественным оборудованием – он заменит своей продукцией импортные аналоги.

В казахстанском Атырау накануне прошла церемония официального открытия завода Beruseal Caspian, который наладит выпуск востребованного оборудования для нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба Минэнерго страны.

"Ранее главой государства Касым-Жомартом Токаевым была погставлена задача развивать отечественное производство, привлекать новые технологии и создавать рабочие места. Запуск этого завода – важный шаг к снижению зависимости от импорта и развитию местных предприятий"

- Минэнерго Казахстана

Завод будет производить быстроразъемные зажимы для трубопроводов и композитных материалов для их ремонта – на нем будет локализован выпуск этих деталей, передает Sputnik Казахстан.

Процесс локализации доли отечественного производства в нефтегазовом секторе идет с 2021 года, уже заключено 24 соглашения с международными инвесторами и производителями оборудования, в стране заработали уже 7 таких заводов, напомнили в министерстве.