В Атырау будут производить нефтегазовое оборудование

В казахстанском Атырау накануне прошла церемония официального открытия завода Beruseal Caspian, который наладит выпуск востребованного оборудования для нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба Минэнерго страны.
"Ранее главой государства Касым-Жомартом Токаевым была погставлена задача развивать отечественное производство, привлекать новые технологии и создавать рабочие места. Запуск этого завода – важный шаг к снижению зависимости от импорта и развитию местных предприятий"
- Минэнерго Казахстана
Завод будет производить быстроразъемные зажимы для трубопроводов и композитных материалов для их ремонта – на нем будет локализован выпуск этих деталей, передает Sputnik Казахстан.
Процесс локализации доли отечественного производства в нефтегазовом секторе идет с 2021 года, уже заключено 24 соглашения с международными инвесторами и производителями оборудования, в стране заработали уже 7 таких заводов, напомнили в министерстве.