В Казахстане будут искать воду по испанской технологии

Министерство водных ресурсов Казахстана будет сотрудничать с испанскими учеными в поиске воды на западе Казахстана: разведка месторождений подземных вод будет проводиться с воздуха.

Испанские специалисты примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана - министр водных ресурсов и ирригации страны Нуржан Нуржигитов уже провел встречу с представителями испанской компании Xcalibur Smart Mapping, сообщила пресс-служба министерства.

Компания специализируется на составлении карт для разведки месторождений подземных вод и полезных ископаемых, и в нынешнем году стороны намерены провести аэроэлектромагнитную съемку для разведки месторождений подземных вод на западе Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

Стороны в ходе встречи обсудили варианты реализации проекта и возможность привлечения гранта от правительства Испании. Эта работа поможет определить запасы подземных вод и их контуров, поведал министр.