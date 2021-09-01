Вестник Кавказа

В Казахстане будут искать воду по испанской технологии

В Казахстане будут искать воду по испанской технологии
© Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана
Министерство водных ресурсов Казахстана будет сотрудничать с испанскими учеными в поиске воды на западе Казахстана: разведка месторождений подземных вод будет проводиться с воздуха.

Испанские специалисты примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана - министр водных ресурсов и ирригации страны Нуржан Нуржигитов уже провел встречу с представителями испанской компании Xcalibur Smart Mapping, сообщила пресс-служба министерства.

Компания специализируется на составлении карт для разведки месторождений подземных вод и полезных ископаемых, и в нынешнем году стороны намерены провести аэроэлектромагнитную съемку для разведки месторождений подземных вод на западе Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

Стороны в ходе встречи обсудили варианты реализации проекта и возможность привлечения гранта от правительства Испании. Эта работа поможет определить запасы подземных вод и их контуров, поведал министр.

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