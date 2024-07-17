В поливной сезон Узбекистан обеспечит водой соседний Казахстан

Вплоть до завершения поливного сезона, до октября 2025 года, аграрии Туркестанской области Казахстана будут получать воду для полива из канала "Достык", который наполнят воды узбекистанской реки Сырдарья, договорились министры, сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации страны.
"Еще одной темой для обсуждения стала автоматизация учета воды на реке Сырдарья. На сегодня мы согласовали техническое задание для разработки технико-экономического обоснования проекта. В феврале состоится встреча совместной рабочей группы с представителями международных организаций для обсуждения дальнейших совместных действий"
- глава Минводы Казахстана Нуржан Нуржигитов
Также министры двух стран договорились о проведении ремонтных работ на межгосударственных каналах, которые будут вести их водные ведомства – это позволит улучшить подачу воды аграриям Туркестанской области Казахстана и Джизакской области Узбекистана, передает Sputnik Казахстан.
В нынешнем году Узбекистан направит Казахстану 16 млрд кубометров воды, что на 1 млрд кубометров больше, чем в минувшем 2024 году - стабильная подача воды будет организована через канал "Достык".