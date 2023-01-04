Вода на Ближнем Востоке: черные рынки, инновации и приватизация самого ценного ресурса

Лето 2024 может стать рекордно жарким за всю историю наблюдений. Страны Ближнего Востока переживают водный кризис. Насколько ценна вода на Ближнем Востоке и как страны справляются с ее нехваткой - рассказываем в этом материале.

По всей планете бушуют пожары, самочувствие людей ухудшается из-за высоких температур, гибнет урожай, пересыхают реки и водоемы. Последнее, пожалуй, одно из самых опасных последствий глобальных климатических изменений. Все больше регионов по всему миру сталкиваются с нехваткой воды.

Где в мире нет воды?

Дефицит воды - ситуация при которой ресурсов определенной страны не хватает для удовлетворения потребностей населения - сильнее всего по состоянию на 2024 год ощущается на Ближнем Востоке. В рейтинге World Population Review 7 из 10 первых мест по нехватке воды в мире занимают ближневосточные государства:

Катар. В Катаре нет рек, температура воздуха растет из года в года, как и численность населения. Использование воды в Катаре увеличилось почти вдвое с 2006 по 2013 год. Больше всего воды потребляют домовладения и сельское хозяйство. Израиль на втором месте в списке стран мира по дефициту воды. Ситуация в государстве ухудшается с 2013 года на фоне климатических изменений и постоянных засух. В Ливане проблема заключается в отсутствии водохранилищ и загрязнении водных ресурсов. Иран страдает из-за нехватки воды не в последнюю очередь из-за огромных воронок, которые образуются из-за выкачивания воды, и засухи. Иордания настолько в тяжелом положении, что вода в Аммане подается потребителям не более 24 часов в неделю. Ливия на 95% зависит от подземных вод. Государство страдает от водного кризиса с 2015 года, который усугубляется по мере роста населения. В Кувейте почти 99% пресной воды в стране обеспечивают заводы по опреснению морской воды. Нехватка воды в Саудовской Аравии обусловлена активным сельским хозяйством и промышленностью. Более того, Саудовская Аравия - один из самых засушливых регионов в мире: осадки в королевстве минимальные, а уровни испарения - максимальные. В Эритрее сохраняется проблема доступа к реализуемой в магазинах питьевой воде, а также ограничен доступ к водопроводам. Объединенные Арабские Эмираты на десятом месте в мире по дефициту воды, а заводы по опреснению, от которых зависит ближневосточное государство, перманентно наносят вред Персидскому заливу.

Где вода опресненная?

Опреснительные установки - спасение для тех регионов, где есть проблемы с водой. С помощью этого способа обеспечивают водой население Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль, то есть наиболее обеспеченные государства Ближнего Востока.

Опреснение воды представляет собой процесс удаления солей из морской воды, который требует значительных энергетических ресурсов, производимых как за счет ископаемого топлива, так и за счет возобновляемых источников. Опреснение воды - дорогостоящая процедура, однако для богатых стран Ближнего Востока это единственное спасение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что к опреснительным установкам мир прибегает все чаще, у этого метода добычи пресной воды есть серьезные минусы, которые, в первую очередь, испытывают на себе государства Ближнего Востока, где их мощности самые большие в мире:

увеличивается соленость опресняемых водоемов, в частности Персидского залива, из-за того, что отходы от опреснения, так называемый ”рассол” вместе с химикатами, которые используются в процессе, попадает обратно в воду.

опреснение ведет к увеличению температуры прибрежных вод. Это, в свою очередь, приводит к образованию штормов, цветению вредоносных водорослей, сокращению популяций рыб и кораллов.

Где вода переработанная?

Еще один способ борьбы с дефицитом воды на Ближнем Востоке - переработка воды. Здесь, как и в случае с опреснением, в лидерах также Израиль, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В Израиле, в частности, на сегодняшний день 90% используемой воды очищается и заново используется, в основном в сельском хозяйстве, а Саудовская Аравия - третья страна в мире после Китая и США по вторичному использованию воды. Переработка и очистка воды - эффективный метод в регионах, где воды мало, однако из-за дороговизны доступен он далеко не всем государствам, страдающим от дефицита самого ценного ресурса в мире.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое черный рынок воды?

Помимо успешных примеров решения проблемы нехватки воды, есть и прямо противоположные. Иордания, в частности, в очень тяжелом положении с точки зрения обеспечения водой. Иордания - бедная страна по сравнению с нефтяным Ближним Востоком: значительная часть населения - это граждане с низким доходом. С 1987 года в Иордании действуют плановые отключения воды. С тех пор доступ иорданцев к водопроводной воде неизменно падает и сегодня составляет примерно 24-36 часов в неделю.

Поскольку этого количества воды критически мало, выход нашелся: в стране начал действовать так называемый черный рынок воды. На сегодняшний день более половины объема воды, которая используется владельцами, в частности, малого и среднего бизнеса, а также домохозяйствами Королевства Иордании, поступает в цистернах.

Проблема в том, что большая часть воды в бочках - незаконная, поскольку цистерны возят воду из скважин. Более половины объемов воды в Иордании обеспечивается за счет подземных вод, и в стране действует законодательство в отношении их использования и сохранения. Грубо говоря, из каждой скважины или колодца можно добывать определенное количество воды, чего, конечно же, незаконные торговцы водой не делают. В результате уровень воды в Иордании падает, зависимость от черного рынка воды растет, как и сами цены на воду: сегодня вода в цистернах в Иордании стоит более чем в 20 раз дороже, чем водопроводная.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какая вода в Ливане?

В Ливане ситуация аналогичная той, что сегодня в Иордании. Все большее количество населения, до 45%, зависит от привозной воды, а водопроводная вода доступна для населения чуть более 20 часов в неделю. Кроме того, ближневосточная страна также страдает от загрязнения воды, в первую очередь, из-за устаревшей канализационной системы. Инфраструктура водоснабжения в стране не обновляется на фоне продолжающихся кризисов: более 90% сточных вод выпускаются прямиком в реки страны даже без предварительной очистки.

Кому принадлежит вода в Иране?

В Иране проблемы с водой носят систематический характер. Водоснабжение страны во многом зависит от осадков, которых становится все меньше в связи с изменением климата. Сейчас ИРИ переживает самые сильные засухи за прошедшие полвека. Проблемы с водой также усугубляет рост населения: за последние 40 лет число жителей Ирана увеличилось в два раза, при этом значительные водные ресурсы страны используются в сельском хозяйстве.

Кроме того, Иран также спорит из-за прав на пресную речную воду с соседними Афганистаном, Ираком и Турцией. Частично противостояние связано со строительством плотин в Иране: хотя они помогают перенаправить воду и распределить ресурсы, они также приводят к пересыханию водно-болотных угодий и озер и нередко отрицательно влияют на сельское хозяйство не только в самой Исламской Республике, но и в соседних государствах.