Тысячи фур хотят проехать через Верхний Ларс

Свыше 1,7 тыс грузовиков стоят на дорогах Северной Осетии. Еще 3 тыс большегрузов ждут возможности проезда через Верхний Ларс.

На автомагистралях и парковках Северной Осетии находится 1,7 тыс грузовиков, направляющихся к Верхнему Ларсу, передал вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали открыто для всех видов транспортных средств. По данным Госавтоинспекции, на дорогах республики находятся 1740 грузовиков, из них 915 располагаются на стоянках"

- Ирбек Томаев

С его слов, в электронной очереди на Верхнем Ларсе сейчас стоит 3 тыс фур. Это подтверждают данные республиканского ЦОДД.

Томаев также отметил, что границу России и Грузии проехали 20,1 тыс машин и 48 тыс человек с 24 по 30 марта.