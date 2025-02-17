Погода на Северном Кавказе испортилась

До среды регионы СКФО накроют дожди с грозами. Из-за прошедших в соседнем Краснодарском крае ливней в горах есть большая вероятность схода лавин.

На Северном Кавказе прогнозируют непогоду до среды: регионы накроют ливни с грозами, в горах возможны сходы лавин, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Кабардино-Балкарии, Ингушетии будет сильный дождь с грозой. В связи с тем, что дожди уже прошли в Краснодарском крае, в том числе и в районе Сочи, и северокавказских республиках, везде отмечается сильная лавиноопасность, потому что солнце уже мощное, а снег все более уплотняется и насыщается водой"

- Роман Вильфанд

Он передал, что сезон катания на горнолыжных курортах СКФО будет продолжительным, так как в горах лежит много снега. Чаще всего он завершается в марте.

Напомним, что перепады температур происходят на Северном Кавказе с февраля. Сначала регионы накрыла аномальная жара, а после случилось резкое похолодание. В марте ситуация повторилась: нетипичное для этого времени года потепление сменилось снегопадами и холодом.