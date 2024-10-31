Определен самый лучший регион СКФО по качеству жизни

Ставропольский край стал лучшим регионом в СКФО по качеству жизни. Наихудшие показатели среди субъектов показала Ингушетия.

Ставропольский край показал наилучший результат среди всех регионов Северного Кавказе в рейтинге российских субъектов по качеству жизни от издания РИА Новости.

В ходе проведенного исследования Ставрополье в списке расположился на 24-й строчке с показателем 62,1 балла. Подчеркивается, что край оказался лидером по СКФО.

В тройку по округу вошли Кабардино-Балкария, которая заняла в рейтинге 53-е место с 51,8 баллом, и Северная Осетия с рейтинговым баллом чуть более 49 (63-я позиция).

Дагестан в списке сохранил свою 67-ю строчку, но нарастил свой балл с 45,68 до 47,63. Чечня в свою очередь оказалась выше Дагестана на две строчки – 65-е место и 48,32 балла.

Наихудшими регионами Северного Кавказа по качеству жизни стали Карачаево-Черкесия (79-е место, 41,90 баллов) и Ингушетия (84-я позиция, 34,08 баллов).