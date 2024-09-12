Вестник Кавказа

Северный Кавказ оказался в числе лидеров по приросту туристов в 2024 году

Северный Кавказ оказался в числе лидеров по приросту туристов в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северный Кавказ продолжает привлекать туристов со всей страны. Регион оказался в числе лидеров по приросту путешественников в этом году.

Внутренний туризм в России развивается. В 2024 году по стране путешествовали на 11% больше, чем в прошлом году, в числе лидеров по приросту туристов оказался Северный Кавказ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

Северный Кавказ оказался на третьем месте по приросту, немного уступив Югу и Сибири. В этом году регион принял на 14,8% больше отдыхающих, чем годом ранее. Всего сюда было совершено 2,3 млн поездок. 

Всего с начала года по начало осени по стране в туристический вояж отправились более 65 млн раз.

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