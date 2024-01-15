Гастротуризм будут развивать в Абхазии

Абхазия осваивает сферу гастрономического туризма. Республике есть что предложить гостям - абхазская кухня отличается яркими вкусами.

Гастротуризм в Абхазии - новый вид туризма, туроператоры предлагают гастротуры в республику с 2023 года.

Сегодня Абхазия не ассоциируется у россиян с гастрономией, но перспективы для развития гастротуризма обширны, считает преподаватель Абхазского госуниверситета Белла Джинджолия, передает радио Sputnik.

"У нас замечательная сельхозпродукция, очень интересные традиционные блюда, которые являются экзотикой для наших гостей в некотором роде"

– Джинджолия

Она добавила, что Абхазия настолько разносторонняя, что со всеми ее сторонами не успевают ознакомиться даже те, кто часто бывает в республике.