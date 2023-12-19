Кухня Кавказа: лучшие продукты от простуд

Какие блюда полезно употреблять в сезон простуд, чтобы не заболеть или выздороветь скорее? Кавказские пряности помогут сделать профилактику простуды нескучной и вкусной.

Что есть и пить при простуде и гриппе? В меню можно включить не только традиционные чай с медом и куриный бульон, но и целебные кавказские блюда.

Аджика

Острый соус, в основе которого лежит красный перец, популярен во многих странах, его родина - Кавказ. Аджика появилась в Абхазии или на западе Грузии. Слово «аджика» с абхазского переводится как соль, без нее не обходится почти ни одного блюдо. В Грузии же рецепт аджики включили в список нематериального культурного наследия страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Так или иначе, аджика незаменима на кухне, она не только придает яркий вкус блюдам, но и помогает защититься от простуд.

Красный перец - главный ингредиент аджики, благодаря капсаицину, способен обезболивать, усиливать иммунную защиту организма, подавлять рост бактерий, разгонять кровь и стимулировать отхождение мокроты во время болезни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также в состав аджики входят кориандр - противомикробные и противовоспалительные свойства, пажитник голубой - общеукрепляющее и тонизирующее средство, чеснок - антибактериальные свойства, природный антибиотик.

Хинкали

Больным принято давать бульон, хинкали же можно считать одновременно и первым и вторым блюдом - насыщенный бульон здесь заключен вместе с мясом в мешочки из теста.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горячее грузинское блюдо, по легенде, было придумано, чтобы кормить больных. Мягкое мясо, измельченное в фарш, смешивается с пряностями и варится в мешочках из теста. Питательное блюдо с бульоном, внутри каждого мешочка, и ароматной мясной начинкой, утоляет голод и дает сил.

Лук, чеснок и зелень - важные «целебные» ингредиенты, которые влияют на вкус хинкали.

Интересно, что правильные хинкали имеют по крайней мере 18 складочек.

Бакинский чай

Чай по-бакински появился в Азербайджане, но сегодня этот ароматный напиток пьют и в других странах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В состав чая по-бакински входят черный чай, чабрец, мята и душица. Такой чай не только вкусный, но и полезный:

Чабрец или тимьян широко используется в народной медицине. Он помогает при респираторных заболеваниях, облегчает кашель, бронхит, снижает воспаление в полости рта, когда болит горло, обладает антибактериальными и антисептическими свойствами. Мята - природный антиоксидант, обладает успокаивающими, противовоспалительными, противомикробными свойствами. Душица - мощное антибактериальное средство от природы, она полезна в период простуд, так как обладает противовирусным эффектом, также благодаря отхаркивающему эффекту душица применяется при боли в горле и кашле.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пряные травы в составе чая помогают бороться с простудными заболеваниями. В бакинский чай иногда также добавляют корицу и гвоздику, кардамон, розовую воду - все это делает напиток еще более ароматным и напоминающим безалкогольный глинтвейн.