Курдюк, бараний бульон и калмыцкий чай: чем лечат простуду в Дагестане?

Народные средства от ОРВИ и гриппа могут стать неплохим подспорьем в лечении. Каждый народ использует свои традиционные средства, которые складывались на протяжении веков. Что предлагает народная медицина Дагестана при простуде?

Осень и зима – сезон гриппа и ОРВИ по всей России, и даже в теплом Дагестане. Кроме лекарств, которые выписывает врач, облегчить состояние могут помочь народные средства от простуды.

Курдюк как лекарство

Курдюк – это бараний жир, откладывающийся в задней части животного. Продукт очень популярен в республиках Северного Кавказа, в частности, Чечне и Дагестане. Его можно приобрести как на рынках, так и у местных производителей.

Курдюк принято добавлять в супы, плов, шашлыки, яичницу или просто есть его с хлебом. Однако немногие знают, какими полезными свойствами обладает этот продукт. Обычно в жире есть много холестерина, что вредно для организма, но курдюк содержит его в небольших количествах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курдюк богат витаминами группы В, витаминами А и Е, а также медью, магнием, селеном и многие другие полезными веществами. Он отлично согревает осенью и зимой, помогает легче перенести стресс, простуду и вирусные заболевания, включая ОРВИ. Кроме того, бараний жир эффективно влияет на обмен веществ.

Бараний бульон при простуде

Бараний бульон, как правило, используется в качестве основы для супов или других национальных блюд: хинкал, лагман, шурпа, мастава и т.д. Но и этот продукт таит в себе множество полезных свойств, которые благоприятно влияют на организм человека. Сюда входят:

улучшение работы пищеварительной системы;

здоровье кишечника и суставов;

поддержка мышечной массы;

восполнение аминокислот.

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Бараний бульон помогает и при высокой температуре тела. Если простуда проявляется ознобом или похолоданием конечностей, то горячий бульон окажется хорошим средством для избавления от неприятных симптомов.

Чем полезен калмыцкий чай?

Калмыцкий чай обрел популярность не только среди народов, живущих в азиатской части России, но и среди жителей Юга страны и Северного Кавказа. Этот необычный чай уже давно стал одной из главных составляющих хорошего завтрака. Его обычно подают с сыром, сливочным маслом, солью и перцем. Вкусным дополнением к нему еще служат домашние лепешки и сухари.

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Калмыцкий чай – питательный и калорийный напиток, обладающий многими полезными характеристиками:

предотвращает вирусные заболевания и укрепляет иммунитет;

способствует восстановлению сил, помогает при переутомлениях;

стимулирует выработку грудного молока у кормящих матерей;

снижает уровень глюкозы в крови;

помогает при вздутии, газообразовании и расстройстве желудка.

Стоит добавить, что пряности в калмыцком чае служат антисептиком, поэтому напиток часто пьют при ОРВИ и гриппе.

Польза чеснока

О полезных свойствах чеснока знают многие. Он укрепляет иммунную систему, помогает бороться с бактериями, простудой и вирусами, а также защищает печень и снижает уровень холестерина.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересно, что главные дагестанские блюда принято приправлять чесночными заправками. Так, хинкал, курзе и чуду подаются вместе с кефирно-чесночным или сметано-чесночным соусами, а также приправой с томатами и чесноком – ведь это не только вкусно, но еще и полезно.

Травы при простуде

Не забывают в Дагестане и о травах. Так, в республике популярна крапива, которая лечит от заболеваний в почках, анемии, подагры и других болезней. Можно пить отвар, а можно использовать ее как начинку для пирогов.

Несмотря на возросшую популярность кофе в республике, чаи остаются самым незаменимым напитком для дагестанцев. Наиболее популярен чай с чабрецом – это растение обладает антибактериальными и антимикробными свойствами. Чабрец снимает ломоту в теле, значительно сокращает период заболевания и обладает мочегонным эффектом, важным при ОРВИ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Популярен в Дагестане и чай с шиповником, который полезен для иммунитета. Он служит профилактическим средством при сезонных ОРВИ, помогает от кашля, насморка и болей в горле.

Особым спросом пользуется горский чай – микс горных трав. Он очень популярен среди туристов. Богат не только на запахи, но и на полезные и даже лечебные свойства.

Не стоит забывать и о тмине, который положительно влияет на пищеварение и работу желудочной железы. Кроме того, он полезен при простуде. Масло из тмина используют для роста волос.

Урбеч от простуды

В список полезных при простуде продуктов стоит включить и урбеч. "Дагестанская нутелла" поддерживает нервную систему, облегчает состояние при бронхите и ангине, пополняет организм витаминами и снижает риск онкологических заболеваний. Урбеч можно как добавлять в каши, так и есть с хлебом.

© Фото: телеграм-канал министерства сельского хозяйства Дагестана

Напомним: при плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу.

Будьте здоровы!