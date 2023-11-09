Как можно не заразиться гриппом и ОРВИ, если дома больной?

Зима – время не только снеговиков и ледяных горок, но и, к сожалению, простуды. Можно ли не заразиться гриппом и ОРВИ, если дома болеет член семьи? Расскажем о простых правилах профилактики.

Вопрос "как не заразиться при контакте с больным" остро актуален в России: заболеваемость гриппом и ОРВИ по стране неуклонно продолжает расти. По данным НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, на неделе с 4 по 12 декабря 2023 года ее уровень вырос и превысил еженедельный эпидпорог на 47%.

Очень часто вслед за одним человеком заболевают, заразившись от него, и родственники. Предотвратить распространение вируса внутри семьи очень сложно, иногда даже невозможно. Однако можно попробовать сократить вероятность заражения, выполняя простые правила.

Главное – помнить, что грипп и ОРВИ передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. При чихании, кашле и даже разговоре больной выделяет частички слюны с вирусами, которые могут передаться другому человеку напрямую либо через какие-либо поверхности, которые он потрогает.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Важно, что заразившийся гриппом человек может передать инфекцию дальше сразу после заражения. Распространение вируса прекращается спустя 5-7 дней после начала заболевания, но иногда этот срок растягивается до 10-16 дней. В случае других ОРВИ пациент остается заразным в течение примерно такого же времени.

Итак, что делать, если дома болеют гриппом или ОРВИ?

Изоляция больного

И взрослому, и ребенку лучше на время болезни выделить отдельную комнату, куда не будет заходить никто, кроме одного человека, ухаживающего за ним.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если такой возможности нет, то больному стоит предоставить отдельное место в общей комнате, так, чтобы никто не приближался к нему ближе чем на метр (а лучше еще дальше). Это касается прежде всего тех, кто может быть особенно уязвим для заболевания, – это пожилые, беременные, страдающие хроническими заболеваниями и дети.

Объятия, поцелуи и рукопожатия откладываются до выздоровления. Пациент должен пользоваться отдельной посудой и полотенцами.

Проветривание и увлажнение

Воздух в комнате больного, да и по всей квартире, должен быть:

чистым,

прохладным,

свежим,

не сухим.

Проветривать все помещения стоит каждые два часа. В таком случае в воздухе будет меньше вирусов и бактерий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чистота

Влажную уборку в квартире нужно проводить почаще, два-три раза в день – она помогает избавиться от возбудителей заболеваний, увлажняет воздух. Тщательнее всего надо обрабатывать поверхности, которыми пользуется больной, – дверные ручки, краны и т. д. Не забывайте и о дезинфицирующих средствах.

Что делать после контакта с больным?

Заходить в комнату пациента надо в одноразовой маске, причем надо надевать новую каждые три часа.

После общения с больным тщательно помойте руки с мылом, в нос необходимо закапать солевой раствор, прополоскать им же рот.

В целом такие привычки на время стоит приобрести всем домочадцам. Частое мытье или обработка рук, изотонический раствор в нос, полоскание рта сократят вероятность заражения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поддержание иммунитета

Когда болеет один член семьи, остальным для профилактики заболевания рекомендуется позаботиться о своем иммунитете. Надо почаще дышать свежим воздухом (избегая общественных мест), качественно питаться, заниматься спортом и высыпаться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как не заразить ребенка простудой, если заболела мама?

Ситуация, требующая особого внимания, – когда грипп или ОРВИ подхватила мать грудного ребенка.

На время болезни контакт мамы и младенца надо минимизировать, лучше чтобы за ним ухаживали другие члены семьи.

Во время кормления мать должна быть в маске, руки обязательно надо помыть.

До и после кормления ребенку капают в нос капли на основе физраствора.

Малыш должен чаще бывать на свежем воздухе, можно даже оставлять его спать на балконе.

Будьте здоровы сами и берегите своих близких!