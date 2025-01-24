Вестник Кавказа

Простудные заболевания в России пошли на спад

Простудные заболевания в России пошли на спад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 16,7%, пошло на убыль и число заболевших коронавирусом – всего за неделю было зафиксировано 2,5 тысяч случаев болезни.

В России с приходом тепла отмечается значительное снижение заболеваемости простудными заболеваниями, в частности острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На 13 неделе в Российской Федерации отмечено продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом - на 16,7%, как и госпитализаций - на 14,8%. Количество заболевших составило 849 тыс случаев за неделю"

- Роспотребнадзор

Пока еще в стране остаются отдельные очаги гриппа – к нему относятся больше половины случаев заболеваний, а преобладают среди них вирусы гриппа B и A(H1N1). Остальные = это риновирусы и РС-вирусы, говорится в сообщении, передает ТАСС.

Идут на убыль и случаи заболеваний коронавирусом – так, по стране зарегистрировано всего 2,5 тыс случаев COVID-19, это на 18,3% ниже, чем неделей ранее.

В надзорном ведомстве призвали одеваться по погоде и следить за личной гигиеной, особенно после посещения общественных мест и поездок на городском транспорте.

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