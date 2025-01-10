Вестник Кавказа

Власти обновят медтехнику в больницах Северной Осетии

Власти обновят медтехнику в больницах Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В наступившем 2025 году власти Северной Осетии обновят часть специализированной техники для медицинских учреждений региона – власти закупят почти 50 единиц новейшего медицинского оборудования.

Власти Северной Осетии намерены в наступившем 2025 году частично обновить специальную технику для медицинских учреждений региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В этом году в России стартовал новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Северная Осетия уже включилась в работу: в 2025 году будет закуплено почти 50 единиц новой техники"

- правительство Северной Осетии

Здравоохранению в республике уделяется особая роль: за время действия нацпроекта "Здравоохранение" ее медицинские организации получили свыше 260 единиц медтехники – это новые аппараты МРТ, КТ, рентгена, узи и другое оборудование, которое поступили не только в больницы и поликлиники с 2019 по 2024 годы, но и в сельские ФАПы и амбулатории, - добавили в пресс-службе правительства республики.

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