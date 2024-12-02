Власти Северной Осетии поддержали тысячи своих бизнесменов

Жители Северной Осетии смогли начать собственное дело или выйти на новый уровень с уже имеющимся бизнесом благодаря поддержке местного бизнеса – сейчас их продукция зачастую украшает международные выставки и бизнес-миссии.

По национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" почти 7 тыс североосетинских бизнесменов в прошедшем 2024 году получили поддержку от центра "Мой Бизнес", сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Более 6,7 тыс предпринимателей получили поддержку от центра "Мой Бизнес" РСО - Алания в 2024 году. Сотрудники Центра помогают с участием в международных выставках, бизнес-миссиях, обучающих семинарах, вебинарах. Кроме того, предприниматели могут получить консультации по составлению бизнес-планов, оформлению ИП и самозанятости, поиску первых клиентов"

- Сергей Меняйло

Многие из них при помощи и поддержке специалистов Центра, федеральным грантам и конкурсам смогли начать собственное дело или выйти на новый уровень с уже имеющимся бизнесом, добавил глава региона.