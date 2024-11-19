Северная Осетия направила около 6 млрд рублей на здравоохранение и экологию

Порядка 6 млрд рублей направили в Северной Осетии на национальные проекты. Значительную поддержку финансового сектора республики получили бизнес и медицина.

Северная Осетия потратила около 6 млрд рублей на исполнение нацпроектов в течение первых трех кварталов этого года, поведала исполняющая обязанности министра финансов республики Оксана Карова.

Сообщается, что наибольших результатов удалось добиться по государственным проектам в области экологии, здравоохранения, а также малого и среднего бизнеса.

Отметим, что Северная Осетия получит из бюджета около 300 млн рублей на обновление системы ЖКХ. Деньги планируется потратить на модернизацию коммунальных сетей.