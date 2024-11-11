Вестник Кавказа

Северная Осетия получит 100 млн рублей на ремонт сетей водоснабжения

Северная Осетия получит 100 млн рублей на ремонт сетей водоснабжения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проблемы водоснабжения будет решены в Алагирском районе Северной Осетии. На реконструкцию сетей выделено 100 млн рублей.

Водопроводные сети модернизируют в горах Северной Осетии, этой информацией поделился в соцсети глава региона Сергей Меняйло.

"100 млн рублей получит Северная Осетия на завершение реконструкции сетей водоснабжения населенных пунктов горной части Алагирского района"

– Меняйло

Он добавил, что в республике планомерно идет работа над тем, чтобы жители даже отдаленных сел имели доступ к качественной питьевой водой.

Работы проводятся в рамках государственной программы "Развитие СКФО".

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