Северная Осетия получит 100 млн рублей на ремонт сетей водоснабжения

Проблемы водоснабжения будет решены в Алагирском районе Северной Осетии. На реконструкцию сетей выделено 100 млн рублей.
Водопроводные сети модернизируют в горах Северной Осетии, этой информацией поделился в соцсети глава региона Сергей Меняйло.
"100 млн рублей получит Северная Осетия на завершение реконструкции сетей водоснабжения населенных пунктов горной части Алагирского района"
– Меняйло
Он добавил, что в республике планомерно идет работа над тем, чтобы жители даже отдаленных сел имели доступ к качественной питьевой водой.
Работы проводятся в рамках государственной программы "Развитие СКФО".