Меняйло рассказал о развитии Северной Осетии

В Северной Осетии за три года построили и отремонтировали более 700 объектов, строится курорт "Мамисон", в республике высажен самый большой в России яблоневый сад, и регион полностью избавился от очередей в детские сады.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о социально-экономическом развитии республики и реализации прорывных проектов за три года, написал он в своем Telegram-канале.

"На "Мамисоне" полным ходом идет строительство. Сейчас специалисты устанавливают канатную дорогу. На стройплощадке уже смонтированы опоры, рабочие занимаются протягиванием технических канатов. В этом сезоне планируем принять первых гостей на горнолыжном курорте"

- Сергей Меняйло

Особая работа ведется в Беслане - в соответствии с поручениями президента, по Беслану утверждено 49 мероприятий на 8 млрд рублей. До конца этого года все они будут завершены, поведал Меняйло.

Большой прорыв сделан в садоводстве - сейчас в Северной Осетии расположен самый большой яблоневый сад на Юге России площадью в 1500 га, а в минувшем 2023 году в регионе впервые посадили груши, отметил глава региона.

Регион избавился от очередей в детские сады – в регионе активно строятся новые комфортные детские сады, в том числе с бассейнами, а также ведется капитальный ремонт старых.

Всего за три года построено, реконструировано и обновлено более 700 объектов, сейчас под строительство выделено 60 земельных участков, это 80 млрд инвестиций, добавил Сергей Меняйло, выразив благодарность президенту за особое отношение и большое внимание к Северной Осетии.