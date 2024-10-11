Вестник Кавказа

Северная Осетия получила более 460 млн рублей от туризма

Северная Осетия получила более 460 млн рублей от туризма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти 500 млн рублей заработала Северная Осетия на туризме в текущем году. Республику посетили около миллиона туристов.

Северная Осетия продолжает привлекать отдыхающих со всей страны. Казна республики пополнилась на более чем 460 млн рублей за 10 месяцев 2024 года, поведал глава региона Сергей Меняйло. 

Как уточнил Меняйло, наибольший доход был получен за счет общественного питания и гостиничного бизнеса. 

Глава Северной Осетии также отметил, что туризм стал одной из важнейших отраслей в экономике региона. Средства от туризма направляются на поддержку предпринимательства, а также на социальную сферу. 

Отметим, что фантастические виды Кавказских гор и горнолыжные курорты региона привлекли за год почти миллион человек.

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