Северная Осетия опоздала с патентом на пироги

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сегодня посетовал на то, что республика безнадежно опоздала с оформлением патента на легендарные осетинские пироги, это нужно было сделать 20-30 лет назад.

Регистрировать патент на осетинские пироги нужно было 20-30 лет назад, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло, рассказав о тех сложностях, которые появились из-за позднего решения.

"Бренд обычно сначала регистрируется, потом его соблюдают. Как требовать от тех, кто сейчас делает их неправильно, иного? Вопрос очень сложный и практически нерешаемый, и я пока не вижу, как это привести в порядок. Как только будет понимание, возможно это или нет - я сообщу"

- Сергей Меняйло

Сейчас над этой проблемой работает целая команда специалистов, у которой, помимо пирогов, на повестке дня – регистрация бренда осетинских сыра и пива, но вопрос с их регистрацией решается значительно проще, отметил Меняйло, передает "АиФ-Ставрополье".

Вопрос о регистрации в Роспатенте знаменитых осетинских продуктов подняло в своем Telegram-канале общественное объединение "Высший совет осетин" ("Иры Стыр Ныхас"). Общественники попросили об этом главу Северной Осетии возмутившись тем, что в разных регионах России они готовятся с грубейшими нарушениями технологии – в частности, фирма из Санкт-Петербурга печет осетинские пироги готовят с курицей, грибами и прочими нетрадиционными начинками.