Северная Осетия наращивает производство парфюма

В рейтинге по производству парфюма Северная Осетия заняла первое место. С апреля по июнь она произвела 3,4 млн экземпляров продукции. Второе место забрал Ставропольский край.

Парфюмеры Северной Осетии произвели 3,4 млн флаконов за первые полгода. Это на 11% больше, прошлогоднего показателя, рассказали в ЦРПТ.

Среди парфюмерной продукции больше всего произвели флаконов с туалетной водой – 621 тыс экземпляров (рост на 20%), и духов – 97 тыс экземпляров (больше в 2,7 раза).

Северная Осетия встала на первую строчку рейтинга среди регионов Северного Кавказа по выпуску парфюма. Следом за ней идет Ставрополье. Его заводы выпустили около 613 тыс флаконов. Чечня занимает третье место. Она произвела 174 тыс экземпляров.

Выпуск парфюмерии в СКФО в целом подрос на 20%. За указанный период суммарно там произвели свыше четырех млн флаконов, добавил оператор государственной системы маркировки "Честный знак" в разговоре с РБК Кавказ.