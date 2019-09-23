Северная Осетия на 35% нарастила поставки спаржи в регионы России

Северная Осетия в 2024 году продолжает обеспечивать россиян спаржей. С начала года в различные регионы страны было поставлено почти на 35% спаржи больше, чем в прошлом году.

Поставки спаржи из Северной Осетии выросли в этом году, деликатесный продукт отправляется из республики в 30 российских регионов.

За первые семь месяцев этого года Северная Осетия более чем на 34% увеличила поставки спаржи в регионы России. Всего за этот период было отправлено в регионы 145 т спаржи. Основные покупатели продукта - Кубань, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург.

Ленинградская область. При этом осетинскую спаржу можно найти в продаже в трех десятках регионов страны.

Выращивание спаржи в Северной Осетии будет развиваться, к 2028 году посевные площади планируется увеличить в два раза.