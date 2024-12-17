Вестник Кавказа

Бизнес получит помощь властей после пожара в ТЦ Владикавказа

Бизнес получит помощь властей после пожара в ТЦ Владикавказа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии помогут предпринимателям, пострадавшим от пожара во владикавказском торговом центре. В первую очередь они восстановят работу комплекса.

Северная Осетия окажет финансовую поддержку бизнесу, который получил ущерб от пожара в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе, рассказал руководитель республики Сергей Меняйло.

«Из тех, кто там работал и что-то потерял, мы никого не бросим. Основная задача, которую мы обсудили с собственником, — запустить работу торгового центра в кратчайшие сроки. Имею в виду первые два этажа, потому что третий можно восстанавливать долго»

- Сергей Меняйло

Бизнес вместе с собственником ТЦ подчитают ущерб, и республиканские власти решат вопрос поддержки, отметил Меняйло. Также он предложил сделать арендные каникулы для предпринимателей, чтобы те приостановили плату за снятие помещений до возобновления работы торгового центра.

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