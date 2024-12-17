Вестник Кавказа

Семья погибшей в Северной Осетии получит миллион рублей

Семья погибшей в Северной Осетии получит миллион рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти выплатят семье погибшей в ТЦ во Владикавказе миллион рублей. Сегодня в "Алании Молл" произошел взрыв, вызванный падением обломков БПЛА.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о выплате денежных средств семье погибшей и пострадавшим при взрыве в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе.

Руководитель региона отметил, что республика окажет содействие, вместе с владельцем здания отрабатываются меры поддержки арендаторов площадей ТЦ.

Меняйло добавил, что семья погибшей получит миллион рублей.

Взрыв и пожар во владикавказском торговом центре произошли 25 декабря утром. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения.

Отмечается, что взрыв и возгорание были вызваны падением обломков сбитого беспилотника.

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