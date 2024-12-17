Вестник Кавказа

Стали известны причины пожара в ТЦ Владикавказа

Стали известны причины пожара в ТЦ Владикавказа
© Фото: МЧС России
Причиной хлопка газовоздушной смеси и последующего пожара в в торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе предварительно стала утечка газа в фудкорте здания, сообщили спасатели.

Причиной взрыва газа в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе предварительно стала утечка газа в пищеблоке фудкорта четырехэтажного центра, располагавшегося на его третьем этаже, один человек погиб, три человека пострадали, сообщили в экстренных службах региона.

"Произошел взрыв газа на фудкорте. Нарушено остекление. Трое работников кухни пострадали"

- МЧС Северной Осетии

Как полагают следователи, газ в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе, по предварительной версии, взорвался из-за неисправности в оборудовании, передает РИА Новости.

Сейчас в здании продолжается пожар, горят третий этаж и кровля торгового центра, предварительная площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

На месте с огнем борются пожарно-спасательные подразделения.

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