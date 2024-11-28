Во Владикавказе горит торговый центр

Сегодня утром в торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе вспыхнул пожар, перед которым в здании центра прогремел взрыв, есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Сегодня утром в торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе прогремел взрыв, сразу после этого в здании вспыхнул пожар, сообщили в оперативных службах.

В здании выбиты стекла. Есть пострадавшие, говорится в сообщении.

Информацию в своем Telegram-канале подтвердил и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, выясняются обстоятельства. На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы"

- Сергей Меняйло

Также он сообщил информацию по пострадавшим: погибла одна женщина, которая во время происшествия находилась внутри здания. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его эвакуировала бригада скорой помощи.

Территория цента сейчас оцеплена, на месте работает следственная группа. Идет локализация пожара, а также осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей, - добавил глава региона.

Известно, что на место выехал заместитель прокурора Николай Клепов.