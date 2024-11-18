Вестник Кавказа

Владикавказ признан самым безопасным городом страны

Владикавказ признан самым безопасным городом страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столица Северной Осетии признана самым безопасным городом страны. Ранее Владикавказ также назвали одним из самых комфортных городов для жизни.

Эксперты признали Владикавказ самым безопасным городом России. Диплом на торжественном мероприятии в Москве получил мэр столицы Северной Осетии Вячеслав Мильдзихов. 

" Владикавказ – культурная столица Юга России. Город с интересным прошлым и богатым потенциалом. Безусловно, наша главная задача – сделать все возможное, чтобы он оставался безопасным, комфортным и благополучным"

– Вячеслав Мильдзихов

Отметим, что рейтинг безопасности городов страны составлялся специалистами Финансового Университета при Правительстве РФ. Эксперты собирали информацию о фактах деструктивного поведения на улицах городов. В столице Северной Осетии оказалась наиболее благоприятная ситуация с безопасностью. 

Ранее Владикавказ также вошел в число городов страны с самым высоким качеством жизни. Столица Северной Осетии оказалась в одном ряду с Москвой, Владимиром, Калугой, Махачкалой, Сочи и другими городами.

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