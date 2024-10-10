Вестник Кавказа

Во Владикавказе ликвидирована подпольная типография по изготовлению поддельных документов

Во Владикавказе ликвидирована подпольная типография по изготовлению поддельных документов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подпольная типография из Владикавказа печатала поддельные водительские удостоверения, справки, дипломы. Путь к криминальному успеху был прерван внезапным рейдом полиции.

Правоохранители из Северной Осетии накрыли подпольную типографию, которая специализировалась на изготовлении поддельных водительских документов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как установили сотрудники полиции, группа предприимчивых местных жителей организовала нелегальную типографию, которая обеспечивала всех желающих поддельными справками, водительскими удостоверениями, а также дипломами. Чтобы отвести подозрения, аферисты замаскировали типографию под фотоателье. 

Сообщается, что информация о нелегальном бизнесе распространялась через социальные сети, а готовая продукция доставлялась клиентам курьерами. 

Сотрудники полиции, нагрянувшие к дельцам с визитом, изъяли документы, оборудование, а также задержали самих подозреваемых в преступной деятельности.

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