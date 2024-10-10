Во Владикавказе ликвидирована подпольная типография по изготовлению поддельных документов

Подпольная типография из Владикавказа печатала поддельные водительские удостоверения, справки, дипломы. Путь к криминальному успеху был прерван внезапным рейдом полиции.

Правоохранители из Северной Осетии накрыли подпольную типографию, которая специализировалась на изготовлении поддельных водительских документов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как установили сотрудники полиции, группа предприимчивых местных жителей организовала нелегальную типографию, которая обеспечивала всех желающих поддельными справками, водительскими удостоверениями, а также дипломами. Чтобы отвести подозрения, аферисты замаскировали типографию под фотоателье.

Сообщается, что информация о нелегальном бизнесе распространялась через социальные сети, а готовая продукция доставлялась клиентам курьерами.

Сотрудники полиции, нагрянувшие к дельцам с визитом, изъяли документы, оборудование, а также задержали самих подозреваемых в преступной деятельности.