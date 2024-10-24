Напавшие на полицейских мужчины задержаны на Кубани

Правоохранители задержали напавших на них мужчин в Краснодарском крае. Случай произошел возле детского сада.

В Краснодарском крае задержаны двое мужчин, совершивших нападение на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сказано в Telegram-канале регионального управления МВД.

В настоящее время они находится в отделении. Еще один нападавший находится в больнице с огнестрельным ранением.

"Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителя, в соответствии с законом "О полиции", патрульный произвел предупредительный выстрел в воздух, что не остановило злоумышленника, далее в направлении нападавшего. В результате правонарушитель получил огнестрельное ранение ноги"

– ГУ МВД по Кубани

Нападение на полицейских произошло рядом с детским садом в Горячем ключе. Трое мужчин находились рядом с учреждением и вели себя неадекватно. Когда на место ЧП прибыли правоохранители, мужчины атаковали их. Предположительно, у одного из нападавших в руках был нож.