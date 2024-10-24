Участники гонки с ДПС арестованы на Кубани

В Краснодарском крае на две недели арестовали участников автогонки с ДПС. Они проигнорировали требования сотрудников правоохранительных органов, а также устроили ДТП.

В Краснодаре арестовали на 15 суток водителя и двух пассажиров автомобиля, устроивших гонку с сотрудниками ДПС. Об этом информирует управление МВД по Краснодарскому краю.

"Водителя и пассажиров автомобиля Mazda Советский районный суд Краснодара признал виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение сотрудникам полиции, в том числе, в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка)"

– пресс-служба управления

Накануне автомобиль Mazda проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и проехал мимо, совершая попутно опасные маневры и выезжая на встречную полосу. Их начали преследовать. В какой-то момент иномарка столкнулась с двумя патрульными машинами и скрылась с места ДТП. Позднее лихачей остановили, выстрелив по колесам автомобиля.

За рулем иномарка находился 22-летний молодой человек без прав, а пассажиры были с признаками опьянения. При задержании они попытались оказать сопротивление сотрудникам полиции.