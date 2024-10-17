Нападение на сотрудников ДПС в Краснодаре: преступников ищут

Напавших на патрульных мужчин ищут по всему Краснодару. Из-за этого в городе временно закрыли все въезды и выезды, что привело к пробкам.

С утра сегодняшнего дня в Краснодаре перекрыты все въезды и выезды из города. Ограничительные меры ввели из-за розыска преступников, атаковавших сотрудников ДПС, рассказали местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествие случилось ночью. Краснодарские сотрудники ДПС попросили остановиться двух мужчин. Один их них атаковал патрульного, отобрал у него мобильный и служебный пистолет.

Сотрудники правоохранительных служб предполагают, что преступники скрываются на территории Краснодара. Жители города уже начали жаловаться на пробки, образовавшиеся из-за ограничений движения, связанный с нападением.