Вестник Кавказа

Нападение на сотрудников ДПС в Краснодаре: преступников ищут

Нападение на сотрудников ДПС в Краснодаре: преступников ищут
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Напавших на патрульных мужчин ищут по всему Краснодару. Из-за этого в городе временно закрыли все въезды и выезды, что привело к пробкам.

С утра сегодняшнего дня в Краснодаре перекрыты все въезды и выезды из города. Ограничительные меры ввели из-за розыска преступников, атаковавших сотрудников ДПС, рассказали местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествие случилось ночью. Краснодарские сотрудники ДПС попросили остановиться двух мужчин. Один их них атаковал патрульного, отобрал у него мобильный и служебный пистолет.

Сотрудники правоохранительных служб предполагают, что преступники скрываются на территории Краснодара. Жители города уже начали жаловаться на пробки, образовавшиеся из-за ограничений движения, связанный с нападением.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1290 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар в центре Сочи потушен

Пожар в центре Сочи потушен

Жилой дом горит в центре Сочи

Жилой дом горит в центре Сочи

Фонтаны в Краснодаре отключат после ноябрьских праздников

Фонтаны в Краснодаре отключат после ноябрьских праздников

Анапа избавилась от незаконной свалки

Анапа избавилась от незаконной свалки

Инвесторы должны соблюдать интересы Сочи - мэр

Инвесторы должны соблюдать интересы Сочи - мэр

Легковушки устроили массовое ДТП в Сочи

Легковушки устроили массовое ДТП в Сочи

Следователи организовали проверку гостиницы в Анапе после пожара

Следователи организовали проверку гостиницы в Анапе после пожара

Мэр Сочи похвастался благоустроенными улицами

Мэр Сочи похвастался благоустроенными улицами

Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России

Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России

Массовая драка в Краснодаре: открыто уголовное дело

Массовая драка в Краснодаре: открыто уголовное дело

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы