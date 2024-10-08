Массовая драка в Краснодаре: открыто уголовное дело

Произошедшая несколько дней назад в Краснодаре массовая драка не останется без последствий для ее участников. В полиции сегодня заявили о возбуждении уголовного дела. Его будут расследовать по статье о хулиганстве.

Участники массовой драки в Краснодаре, вызвавшей широкий резонанс, понесут ответственность за свое преступление: следствие возбудило уголовное дело по факту хулиганской выходки, рассказали в МВД кубанской столицы.

Мужчины, устроившие потасовку, считают правоохранители, совершили грубое нарушение общественного порядка, во время которого они выразили явным образом неуважение к обществу.

Они станут подозреваемыми по статье 213 Уголовного кодекса. Максимально возможное наказание по ней – 7 лет тюрьмы.

Напомним, что преступление было совершено несколько дней назад, а точнее 19 октября. Место событий стала улица Комарова. Несколько человек, руководствуясь хулиганскими побуждениями, во время драки с участием множества лиц, грубо нарушая порядок и проявили тем самым неуважение к обществу.

Сейчас правоохранители выясняют, кто именно принимал участие в драке.