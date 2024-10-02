Вестник Кавказа

Массовая драка в Ереване: задержаны 10 подростков

Массовая драка в Ереване: задержаны 10 подростков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Учащиеся колледжа устроили массовую драку в Ереване. К счастью, потасовку успела прервать полиция. Были задержаны десять участников конфликта, у некоторых найдены ножи.

Несколько несовершеннолетних задержаны в ходе массовой драки, которая произошла в Ереване. О ЧП сообщают армянские СМИ.

Потасовка случилась у жилого дома в районе Тбилисского шоссе. В ней участвовали студенты колледжа, передает shamshyan.com.

Конфликт остановили стражи порядка. Полицейские задержали несколько участников драки. У двух 16-летних юношей были найдены ножи – обычный и складной.

Кроме обладателей ножей, правоохранители задержали еще восемь тинейджеров. Им от 15 до 17 лет, совершеннолетних среди них нет. Идет расследование.

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