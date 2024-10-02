Массовая драка в Ереване: задержаны 10 подростков

Учащиеся колледжа устроили массовую драку в Ереване. К счастью, потасовку успела прервать полиция. Были задержаны десять участников конфликта, у некоторых найдены ножи.
Несколько несовершеннолетних задержаны в ходе массовой драки, которая произошла в Ереване. О ЧП сообщают армянские СМИ.
Потасовка случилась у жилого дома в районе Тбилисского шоссе. В ней участвовали студенты колледжа, передает shamshyan.com.
Конфликт остановили стражи порядка. Полицейские задержали несколько участников драки. У двух 16-летних юношей были найдены ножи – обычный и складной.
Кроме обладателей ножей, правоохранители задержали еще восемь тинейджеров. Им от 15 до 17 лет, совершеннолетних среди них нет. Идет расследование.