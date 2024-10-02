Пожар в торговом центре Еревана ликвидирован

Спасательные службы справились с пожаром в торговом центре «Домус» в Ереване. В нем горел мебельный магазин. МВД Армении начало расследование происшествия, результаты которого будут опубликованы позже.

Пожар в мебельном магазине «Домус» на проспекте Исакова в Ереване потушен, рассказал глава спасательной службы МВД Армении Камо Цуцулян.

«Они попытались потушить пожар своими средствами, только потом вызвали спасательную службу. Пострадавших нет, на данный момент я не могу сказать ни одной версии возгорания, инспекционный орган по технической и пожарной безопасности проведет расследование, результаты которого опубликуют»

- Камо Цуцулян

Ранее СМИ стали распространять информацию, что причиной пожара в торговом центре стал взрыв, однако Цуцулян утверждает, что хлопок был слышен из-за лопнувших от жара стекол.

Также стало известно, что ТЦ «Домус» не обладал системой противопожарной безопасности.