Пожар в Ереване: горит мебельный магазин

Спасатели продолжают упорно тушить пожар в мебельном магазине «Домус» в Ереване. Площадь возгорания выросла до 3 тыс кв м. Причину происшествия еще предстоит выяснить специалистам.
В армянской столице загорелся мебельный магазин «Домус» на проспекте Исакова. С каждым часом ситуация ухудшается, рассказал пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян в разговоре с журналистами.
На данный момент огонь разросся до 3 тыс кв м. Пламя захватило мебель в магазине, бытовую технику и строительные материалы.
Ранее МЧС провело эвакуацию всех сотрудников торгового центра. В результате происшествия пострадавших нет. Причина возгорания также неизвестна.
На месте работают 17 пожарных расчетов, отметил Нарек Саркисян.