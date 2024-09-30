Вестник Кавказа

Пожар в Ереване: горит мебельный магазин

Пожар в Ереване: горит мебельный магазин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели продолжают упорно тушить пожар в мебельном магазине «Домус» в Ереване. Площадь возгорания выросла до 3 тыс кв м. Причину происшествия еще предстоит выяснить специалистам.

В армянской столице загорелся мебельный магазин «Домус» на проспекте Исакова. С каждым часом ситуация ухудшается, рассказал пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян в разговоре с журналистами.

На данный момент огонь разросся до 3 тыс кв м. Пламя захватило мебель в магазине, бытовую технику и строительные материалы.

Ранее МЧС провело эвакуацию всех сотрудников торгового центра. В результате происшествия пострадавших нет. Причина возгорания также неизвестна.

На месте работают 17 пожарных расчетов, отметил Нарек Саркисян.

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