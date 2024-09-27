Пять автомобилей устроили крупное ДТП в центре Еревана

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в центре Еревана. В результате пострадали два человека, в том числе ребенок. Их госпитализировали.

В центре столицы Армении произошла крупная автоавария с участием пяти автомобилей, сообщает спасательная служба армянского МВД.

Информация о ДТП поступила вчера ночью. К месту происшествия прибыл один расчет из отряда пожарных спасателей.

После стало известно, что столкнулись машины BMW, Mercedes, Suzuki, Nissan и Toyota.

Помимо этого, двоих пассажиров Suzuki, в том числе ребенка, доставили в больницу.

Отмечается, что были обесточены машины, перекрыты клапаны газовых баллонов в автомобилях BMW и Mercedes.