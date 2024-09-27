Вестник Кавказа

Пять автомобилей устроили крупное ДТП в центре Еревана

Пять автомобилей устроили крупное ДТП в центре Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ДТП с участием пяти автомобилей произошло в центре Еревана. В результате пострадали два человека, в том числе ребенок. Их госпитализировали.

В центре столицы Армении произошла крупная автоавария с участием пяти автомобилей, сообщает спасательная служба армянского МВД.

Информация о ДТП поступила вчера ночью. К месту происшествия прибыл один расчет из отряда пожарных спасателей.

После стало известно, что столкнулись машины BMW, Mercedes, Suzuki, Nissan и Toyota.

Помимо этого, двоих пассажиров Suzuki, в том числе ребенка, доставили в больницу.

Отмечается, что были обесточены машины, перекрыты клапаны газовых баллонов в автомобилях BMW и Mercedes.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1345 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кинотеатр &quot;Москва&quot; получил новое название в Ереване

Кинотеатр "Москва" получил новое название в Ереване

Иномарка наехала на четырех пешеходов в Ереване

Иномарка наехала на четырех пешеходов в Ереване

Денис Мацуев предстанет перед армянскими зрителями

Денис Мацуев предстанет перед армянскими зрителями

Представители Минобороны Армении и делегация НАТО встретились в Ереване

Представители Минобороны Армении и делегация НАТО встретились в Ереване

Почему в Армении нет оппозиции и политического лидера?

Почему в Армении нет оппозиции и политического лидера?

&quot;Ноа&quot; стартовал с победы в основном этапе Лиги конференций

"Ноа" стартовал с победы в основном этапе Лиги конференций

Баграт Галстанян призвал народ к воскресной протестной акции

Баграт Галстанян призвал народ к воскресной протестной акции

Лидера протестов Галстаняна пустят в телеэфир Армении

Лидера протестов Галстаняна пустят в телеэфир Армении

Акция протеста в Ереване: демонстранты пошли на телевидение

Акция протеста в Ереване: демонстранты пошли на телевидение

ЮКЖД завершили перевозки из Еревана в Батуми в этом году

ЮКЖД завершили перевозки из Еревана в Батуми в этом году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы