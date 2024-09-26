Вестник Кавказа

Горное ДТП унесло жизни трех человек на западе Грузии

Горное ДТП унесло жизни трех человек на западе Грузии
В ДТП с участием двух транспортных средств в Грузии погибло три человека. Еще несколько граждан получили травмы, их доставили в медучреждение.

В западной части Грузии произошла авария, приведшая к гибели трех человек. Об этом пишут местные СМИ.

ДТП случилось на дороге Чохатаури-Озургети в Гурии. Очевидцы сообщают, что две легковые машины столкнулись возле моста Самеба.

В аварии погиб сотрудник правоохранительных органов. Известно также о двух пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Другие подробности произошедшего не сообщаются. Ведется расследование.

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