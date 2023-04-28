Вестник Кавказа

Грузовик образовал пробку около Тбилиси

Грузовик образовал пробку около Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась и перекрыла часть дороги Рустави-Тбилиси. Сейчас там наблюдается большая пробка.

На автомагистрали Рустави-Тбилиси перевернулся грузовик, рассказали грузинские СМИ. Водитель не справился с управлением.

По предварительной информации, никто из участников ДТП не пострадал, однако из-за грузовика образовался протяженная пробка.

Чуть ранее на той же дороге случилась другая авария. Этой ночью столкнулись легковушка и мотоцикл, в результате чего от полученных травм погиб 40-летний водитель мотоцикла.

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