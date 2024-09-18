Двое погибли при автоаварии с пожаром в Армении

ДТП произошло в Араратской области. Машина загорелась от удара в газовую трубу. Жертвами стали два человека. Обстоятельства аварии выясняются.

Жертвами автоаварии с возгоранием в Араратской области Армении стали два человека, пишет пресс-служба криминальной хроники.

Машины ВАЗ 2106 и Mersedes столкнулись в селе Овташаг. В результате "шестерка" врезалась в газовую трубу и вспыхнула. Спасатели прибыли к месту происшествия и ликвидировали огонь.

Отмечается, что на месте ДТП найдены два обгоревших тела. Водитель иномарки был доставлен в больницу. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.