Вестник Кавказа

В тоннеле под Гагрой произошло ДТП с детьми

В тоннеле под Гагрой произошло ДТП с детьми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В тоннеле под Гагрой не смогли разъехаться по правилам ПДД два легковых автомобиля. При их столкновении пострадали оба водителя, взрослый пассажир и трое детей.

Как рассказали сегодня в МЧС Абхазии, накануне на объездной дороге под Гагрой произошла подземная транспортная авария.

В полдень субботы в тоннеле не смогли разъехаться два легковых автомобиля. В результате столкновения получили различные травмы оба водителя, еще один взрослый пассажир и трое детей.

Все они были оперативно госпитализированы в районную больницу Гагры.

Полицейские устанавливают, кто из водителей был виновником столкновения. Неизвестно, были ли среди участников ДТП российские туристы.

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