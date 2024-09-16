В тоннеле под Гагрой произошло ДТП с детьми

В тоннеле под Гагрой не смогли разъехаться по правилам ПДД два легковых автомобиля. При их столкновении пострадали оба водителя, взрослый пассажир и трое детей.

Как рассказали сегодня в МЧС Абхазии, накануне на объездной дороге под Гагрой произошла подземная транспортная авария.

В полдень субботы в тоннеле не смогли разъехаться два легковых автомобиля. В результате столкновения получили различные травмы оба водителя, еще один взрослый пассажир и трое детей.

Все они были оперативно госпитализированы в районную больницу Гагры.

Полицейские устанавливают, кто из водителей был виновником столкновения. Неизвестно, были ли среди участников ДТП российские туристы.