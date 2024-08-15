Туристы перевернулись на автобусе под Невшехиром

Сразу на выезде из Невшехира сегодня съехал в кювет и перевернулся туристический транспорт, направлявшийся в Аланью. Пострадали водитель и 17 пассажиров.

Как рассказали сегодня турецкие СМИ, сегодня днем по пути в Аланью группа туристов попала в дорожную аварию: автобус, на котором они ехали на отдых из Невшехира, съехал с проезжей части в кювет и перевернулся.

Уточняется, что виновником аварии стал водитель автобуса, который не справился с управлением в самом начале поездки – туристы успели выехать из Невшехира, но попали в аварию вскоре после выезда за границу города.

В итоге получили различные ранения водитель и еще 17 пассажиров, включая 2 сотрудников турфирмы и 15 отдыхающих. Благодаря близости места происшествия к городу их удалось быстро извлечь из разбитого транспорта.

В настоящее время все травмированные участники ДТП госпитализированы. Полицейские расследуют обстоятельства инцидента.