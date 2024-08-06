Сегодня ранним утром на трассе Новороссийск - Керчь произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса: предварительно транспорт, направлявшийся из Владикавказа в Анапу, перевернулся из-за уснувшего за рулем водителя.

Сегодня утром на трассе Новороссийск – Керчь перевернулся микроавтобус Владикавказ – Анапа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в четыре часа утра возле кубанского хутора Тарусин рядом с Анапой, перевернулся пассажирский микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором ехали 19 человек, передает "АиФ-Юг".

К счастью, никто не погиб, количество пострадавших уточняется. Как сообщили в МВД региона, предварительная причина ДТП – уснувший за рулем 56-летний водитель, который занимался пассажирскими перевозками в частном порядке.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, которые выясняют причину аварии.