Вестник Кавказа

На трассе Новороссийск – Керчь перевернулся микроавтобус

На трассе Новороссийск – Керчь перевернулся микроавтобус
© Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
Сегодня ранним утром на трассе Новороссийск - Керчь произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса: предварительно транспорт, направлявшийся из Владикавказа в Анапу, перевернулся из-за уснувшего за рулем водителя.

Сегодня утром на трассе Новороссийск – Керчь перевернулся микроавтобус Владикавказ – Анапа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в четыре часа утра возле кубанского хутора Тарусин рядом с Анапой, перевернулся пассажирский микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором ехали 19 человек, передает "АиФ-Юг".

К счастью, никто не погиб, количество пострадавших уточняется. Как сообщили в МВД региона, предварительная причина ДТП – уснувший за рулем 56-летний водитель, который занимался пассажирскими перевозками в частном порядке.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, которые выясняют причину аварии.

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