Вестник Кавказа

Россияне получили травмы в ДТП в Турции

Россияне получили травмы в ДТП в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы из России и Казахстана пострадали в автоаварии в Турции. Происшествие произошло утром на трассе возле города Милас. Состояние пострадавших не вызывает опасений.

Граждане России и Казахстана попали в автоаварию в турецкой провинции Мугла, автобус с ними перевернулся, пишут местные СМИ.

Происшествие произошло утром возле от города Милас, где расположен аэропорт Милас-Бодрум. Транспорт, перевозивший туристов, врезался в эвакуатор и перевернулся.

Отмечается, что к месту аварии сразу же отправились медицинские, пожарные и полицейские бригады. Всех пострадавших доставили в больницы, их состояние не вызывает опасений.

Стоит добавить, по данному факту начато расследование. Кроме того, задержан водитель эвакуатора.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1065 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Бархатный сезон 2024: куда поехать отдыхать?

Бархатный сезон 2024: куда поехать отдыхать?

&quot;Победа&quot; будет чаще летать из Москвы в Стамбул

"Победа" будет чаще летать из Москвы в Стамбул

Turkish Airlines свяжут Дагестан и Турцию

Turkish Airlines свяжут Дагестан и Турцию

Россия заняла первое место по поставкам зерна в Турцию

Россия заняла первое место по поставкам зерна в Турцию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы