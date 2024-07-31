Россияне получили травмы в ДТП в Турции

Туристы из России и Казахстана пострадали в автоаварии в Турции. Происшествие произошло утром на трассе возле города Милас. Состояние пострадавших не вызывает опасений.

Граждане России и Казахстана попали в автоаварию в турецкой провинции Мугла, автобус с ними перевернулся, пишут местные СМИ.

Происшествие произошло утром возле от города Милас, где расположен аэропорт Милас-Бодрум. Транспорт, перевозивший туристов, врезался в эвакуатор и перевернулся.

Отмечается, что к месту аварии сразу же отправились медицинские, пожарные и полицейские бригады. Всех пострадавших доставили в больницы, их состояние не вызывает опасений.

Стоит добавить, по данному факту начато расследование. Кроме того, задержан водитель эвакуатора.