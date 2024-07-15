Turkish Airlines свяжут Дагестан и Турцию

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines запустит свои самолеты в столицу Дагестана – Махачкалу, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Авиакомпания планирует запустить новые рейсы по 12 направлениям в девяти разных странах.
"Точных сроков нет: это произойдет в зависимости "от наличия самолетов и рыночных условий"
- АТОР
Среди стран, с кем Turkish Airlines хочет расширить географию полетов, находятся Азербайджан, Казахстан, Пакистан, Чили, Франция, Саудовская Аравия, Судан, Испания, Египет и другие.
Сейчас между Стамбулом и дагестанской столицей летает только авиаперевозчик "Победа". Минимальная цена билета – десять тыс рублей.
Недавно стало известно, что Махачкалу и Тегеран может связать прямой рейс. Сейчас из международного аэропорта города самолеты вылетают в девять стран.