Вестник Кавказа

Turkish Airlines свяжут Дагестан и Турцию

Turkish Airlines свяжут Дагестан и Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из Турции в столицу Дагестана могут начать летать самолеты авиаперевозчика Turkish Airlines. Точной даты запуска рейсов еще нет.

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines запустит свои самолеты в столицу Дагестана – Махачкалу, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Авиакомпания планирует запустить новые рейсы по 12 направлениям в девяти разных странах.

"Точных сроков нет: это произойдет в зависимости "от наличия самолетов и рыночных условий"

- АТОР

Среди стран, с кем Turkish Airlines хочет расширить географию полетов, находятся Азербайджан, Казахстан, Пакистан, Чили, Франция, Саудовская Аравия, Судан, Испания, Египет и другие.

Сейчас между Стамбулом и дагестанской столицей летает только авиаперевозчик "Победа". Минимальная цена билета – десять тыс рублей.

Недавно стало известно, что Махачкалу и Тегеран может связать прямой рейс. Сейчас из международного аэропорта города самолеты вылетают в девять стран.

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