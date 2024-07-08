Вестник Кавказа

Махачкалу и Тегеран объединит авиасообщение

Махачкалу и Тегеран объединит авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане заявили о планах открыть авиасообщение между Махачкалой и Тегераном. Там также отметили важность аэропорта столицы республики.

Глава дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что в республике планируют запустить прямые рейсы между Махачкалой и Тегераном.

Он напомнил, что самолеты из махачкалинского аэропорта вылетают в 8 стран. По его словам, вопрос по авиасообщению с Ираном прорабатывается.

Премьер региона также отметил важность воздушной гавани Дагестана в транспортной системе. Абдулмуслимов заявил, что пропускная способность на рейсах за рубеж – 190 человек в час.

Глава правительства добавил, что сейчас ведутся работы по реконструкции аэропорта, сюда входит прокладка новой взлетно-посадочной полосы.

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