Махачкалу и Тегеран объединит авиасообщение

В Дагестане заявили о планах открыть авиасообщение между Махачкалой и Тегераном. Там также отметили важность аэропорта столицы республики.

Глава дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что в республике планируют запустить прямые рейсы между Махачкалой и Тегераном.

Он напомнил, что самолеты из махачкалинского аэропорта вылетают в 8 стран. По его словам, вопрос по авиасообщению с Ираном прорабатывается.

Премьер региона также отметил важность воздушной гавани Дагестана в транспортной системе. Абдулмуслимов заявил, что пропускная способность на рейсах за рубеж – 190 человек в час.

Глава правительства добавил, что сейчас ведутся работы по реконструкции аэропорта, сюда входит прокладка новой взлетно-посадочной полосы.