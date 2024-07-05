Самолеты свяжут Ереван и Оренбург

На следующей неделе возобновится выполнение прямых авиарейсов между Ереваном и Оренбургом. Летать между городами будут самолеты Shirak Avia.

Армянская авиакомпания Shirak Avia вернется к выполнению рейсов между Ереваном и Оренбургом.

"16 июля из аэропорта города Оренбурга авиакомпания Shirak Avia возобновляет рейсы в Ереван. Прямые рейсы в Армению будут выполняться по вторникам на воздушных судах В 737-500"

– международный аэропорт Оренбурга

Время в пути составит около трех часов, из армянской столицы самолеты будут отправляться в 09:35 с прибытием в Оренбург в 13:25, в обратном направлении вылет в 14:50, прибытие в 17:30.

Перерыв в авиаперевозке на данном международном направлении составил почти год - рейс был отменен с сентября прошлого года.