Вестник Кавказа

Житель Кубани угрожал взорвать заброшенную ферму

Граната
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подаренная приятелем боевая граната не сослужила доброй службы жителю Кубани – он совершил преступление и был задержан полицией, ему грозит уголовное наказание.

Мужчина по неизвестной пока причине попытался взорвать боевую гранату на ферме, но был обезврежен на Кубани, рассказали в краевом МВД.

ЧП имело место в станице Убежинской, которая находится в Успенском районе.

"Мужчина заперся в хозпостройке на заброшенной ферме и угрожал привести в действие боевую гранату"

– МВД

Правоохранители вступили с ним в переговоры, они продолжались на протяжении нескольких часов.

В итоге вооруженный гранатой мужчина был схвачен, его успешно удалось обезвредить – забрать у него гранату Ф-1.

В отделе пожилой (57 лет) преступник рассказал, откуда у него граната. По его словам, опасный предмет ему подарил приятель несколько лет тому назад.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1225 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Роспотребнадзор Кубани отправил в топку две тонны мяса &quot;левых&quot; цыплят

Роспотребнадзор Кубани отправил в топку две тонны мяса "левых" цыплят

Удар молнии унес жизнь пастуха на Кубани

Кубанские полицейские задержали с наркотиками пермских подростков

Кубанские полицейские задержали с наркотиками пермских подростков

На Кубани Hyundai насмерть сбила подростка-велосипедиста

На Кубани Hyundai насмерть сбила подростка-велосипедиста

Директор цирка шапито, в котором львица напала на девочку, получил год колонии

Директор цирка шапито, в котором львица напала на девочку, получил год колонии

Фура раздавила легковушку с женщиной на Кубани

Фура раздавила легковушку с женщиной на Кубани

Директору кубанского цирка предъявлен иск после нападения льва на девочку

Жертва цирковой львицы вышла из комы на Кубани

На Кубани два человека погибли от отравления угарным газом

ДТП на трассе "Кавказ" унесло две жизни

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы