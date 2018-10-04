Житель Кубани угрожал взорвать заброшенную ферму

Подаренная приятелем боевая граната не сослужила доброй службы жителю Кубани – он совершил преступление и был задержан полицией, ему грозит уголовное наказание.

Мужчина по неизвестной пока причине попытался взорвать боевую гранату на ферме, но был обезврежен на Кубани, рассказали в краевом МВД.

ЧП имело место в станице Убежинской, которая находится в Успенском районе.

"Мужчина заперся в хозпостройке на заброшенной ферме и угрожал привести в действие боевую гранату"

– МВД

Правоохранители вступили с ним в переговоры, они продолжались на протяжении нескольких часов.

В итоге вооруженный гранатой мужчина был схвачен, его успешно удалось обезвредить – забрать у него гранату Ф-1.

В отделе пожилой (57 лет) преступник рассказал, откуда у него граната. По его словам, опасный предмет ему подарил приятель несколько лет тому назад.